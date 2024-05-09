Çerkezköy\'de uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli gözaltına alındı

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Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde H.D'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 745 lira ele geçirildi.

Ev sahibi H.D ve evde bulunan S.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.Ş'yi Çiftlikönü Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri A.K'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.