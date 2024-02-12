Çerkezköy\'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda, 19 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda Ş.K, Ç.Ç, E.Ş. ve İ.H.B gözaltına alındı.
Çerkezköy'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Aramada, ruhsatsız tabanca ile tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü H.K gözaltına alındı.
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