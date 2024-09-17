Çerkezköy'de Yeni Anaokulu Yapılacak

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Çerkezköy ilçesinde hayırsever desteğiyle anaokulu yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, anaokulu yaptırılmasına dair protokol Vali Recep Soytürk, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol ve hayırsever Behaeddin Ok tarafından valilikte imzaladı.

Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Vali Soytürk, hayırsever Ok'a teşekkür ederek okulun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliği yapıldı

Tekirdağ'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri başladı.

Hasan Ali Yücel Meydanında kurulan etkinlik çadırında ney eşliğinde ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Eylül ayı boyunca il genelinde program ve etkinlikler yapılacak.