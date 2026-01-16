Çeşme Belediyesi'nin 'Kiralık Sosyal Konut' Projesi... Kaan Kılıç: Konutlar 2026'da Yükseliyor, İlk Etap 120 Konut - Son Dakika
Çeşme Belediyesi'nin 'Kiralık Sosyal Konut' Projesi... Kaan Kılıç: Konutlar 2026'da Yükseliyor, İlk Etap 120 Konut

16.01.2026 18:28  Güncelleme: 01:03
Çeşme Belediyesi, 2026 yılında 700 konut üretmeyi hedefleyen 'Kiralık Sosyal Konut' projesini hayata geçiriyor. Proje, yüksek kira bedellerinin oluşturduğu sorunlara çözüm olmayı amaçlıyor ve sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor.

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi'nin hayata geçirmeye hazırlandığı "Kiralık Sosyal Konut" projesinin mimari ve mali çerçevesini ANKA Haber Ajansı'na anlatan projenin fikir ortaklarından Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Kaan Kılıç, belediyenin projeyi kendi bütçesiyle hayata geçireceğini belirterek "31 Mart'ta temel atmayı düşünüyoruz. 2026 yılında biz bu konutları üretmeye başlayacağız. Projenin tamamında 700 konut var. İlk etapta 120 tane konutla bu hikayeye başlanacak" dedi.

Çeşme Belediyesi'nin "Herkes için erişilebilir, adil ve sürdürülebilir konut modeli" misyonuyla geliştirdiği "Kiralık Sosyal Konut" projesi kapsamında "Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu" düzenlendi.

Projeye ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan ve projenin fikir ortaklarından olan Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Mimar Kaan Kılıç, projenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

"Yaşam standartlarını arttıran bir sosyal yaşam projesi"

Yaşam standardının artırılmasını amaçladıklarını belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Kiralık sosyal konut projemizde amacımız kar amacı gütmeden erişilebilir, sürdürülebilir, hak sahiplerinin yaşam standartlarını arttıran bir sosyal yaşam projesi diyebiliriz. Başkanımızın lansman projelerini hazırlarken, geçmiş dönemlerden gelen bu sosyal konut projesiyle ilgili çalışmalar yaptım. ve bu dönem hayata geçirmesi için zaten daha öncesinde görüşmüştüm. Sayın Murat Karayalçı'nın bu projeye dahil olmasıyla birlikte bu fikirler ivmelendi ve bugün bu noktaya gelebildik."

"Bu proje herkese hitap etsin istedik"

Çeşme'deki kira bedellerinin birçok meslek grubu için handikap yarattığına dikkat çeken Kılıç, "Genel amaç şu: Bir hayat sadece bir ev sahibi olmak için harcanmamalı. Zaten kiraların çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Çeşme'nin gerçekleri de var. Çeşme'de çok ciddi bir personel evi sıkıntısı var. Memur, öğretmen, hemşire, doktor vs. iş grupları burada istedikleri gibi konut elde edemiyorlar ve kiraların çok yüksek. Dolayısıyla bu proje onlara da hitap etsin, herkese hitap etsin ve Türkiye'de bir ilk olsun istedik" dedi.

"Belediye bu projeyi kendi bütçesiyle gerçekleştirmek istiyor"

Konutların yapımına 2026 yılı içerisinde başlamayı hedeflediklerini söyleyen Kılıç, bütçeye ilişkin de bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu işin sadece mimari tarafında bulunuyorum. 31 Mart'ta temel atmayı düşünüyoruz ama bizim inşaat yasağımız var yazın 3 aylık. Aktif inşaat muhtemelen Eylül ayında hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Yani 2026 yılında biz bu konutları üretmeye başlayacağız. Etap etap gitmeyi hedefliyoruz. Çünkü belediye bu projeyi kendi bütçesiyle gerçekleştirmek istiyor. Belediye olarak da belli bir bütçemiz var. O bütçe dahilinde elimizden geldiği kadarıyla bu konutları üretmeye çalışacağız. Toplam bütçe 1 milyar 200 milyon gibi bir rakamları bulur. Çünkü projenin tamamında 700 konut var. Her biri 50-55-60 metrekarelerden oluşuyor. Aslında 38 binlere yakın bir metrekare bazında bir konut üretimimiz gerçekleşecek. Sektörde fiyatlar sürekli değişkenlik gösteriyor. İlk etapta 120 tane konutla bu hikayeye başlanacak."

"Sürdürülebilir stratejilerimiz var"

Konutlarda sürdürülebilirlik ve çevre dostu temalarının öne çıktığını aktaran Kılıç, şunları söyledi:

"Mimari açıdan enerji verimli, sürdürülebilir, kendi kendine yeten konutlar olmasını istiyoruz. Tek katta planladık, bitişik nizam olarak organize ettik yapı adalarını. Sokak ve komşuluk ilişkilerini önemsiyoruz. Bahçe bizim için çok kıymetli. Bu projede her bir konutun bahçesi olmasını istiyoruz. Sürdürülebilir stratejilerimiz var. Rüzgar kulelerimiz var yazın doğa serinletmeyi sağlayacak. Yağmur suyu hasadımız var. Bahçede depoladığımız suyu tekrar bahçe sulaması ve eve aktaracağız. Güneş enerji panellerimiz var. Gri suyu önemsiyoruz. Lavabodan akan suları artarak tekrar konuta aktarmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

