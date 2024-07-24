Çeşme'deki Ilıca Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı - Son Dakika
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Çeşme'deki Ilıca Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Çeşme'deki Ilıca Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, plajın mavi bayrak sayısını artırarak İzmir'de en çok mavi bayrağı bulunan ilçe olmayı hedeflediklerini belirtti.

24.07.2024 17:39
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(İZMİR) - Çeşme'de bulunan Ilıca Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Üç mavi bayraklı halk plajımız olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Dileriz önümüzdeki sene 16 mavi bayrağımıza yenilerini ekleyerek, İzmir'de en çok mavi bayrağı bulunan ilçe unvanına da sahip oluruz. Bunu birlikte başaracağız" dedi.

Mavi Bayrak ödülü, Çeşme'nin Ilıca Halk Plajı'na verildi. Ilıca Halk Plajı 3. Kapı'da gerçekleştirilen törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, Çeşme CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Kültür ve Turizm İl Müdür V. Fahrettin Kerem Çevik, Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege Koordinatör V. Yetkin Karabinalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mavi Bayrak İzmir İl Töreni'nde konuşan Başkan Denizli, şunları söyledi:

"Türkiye Eğitim ve Çevre Vakfı tarafından layık görülen bu onur, Çeşme'nin sadece turizm cenneti değil; aynı zamanda çevre bilinci yüksek bir ilçe olduğunun da en büyük göstergesi. Bizler bu sahilleri geleceğe taşırsak, gerçekten bugün bu mavi bayrağı göndere çekmenin anlamı olur. Bizler bu mavi bayrağı almayı sadece bu yıl değil ama her yıl hak edersek gerçekten bir anlamı olur. Biz çevremizi korumaya devam edeceğiz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Temizlik, Zabıta Müdürlüğü'müz ve tüm birimlerimiz bu konuda yüzde yüz hassasiyet gösteriyor ve göstermeye de devam edecek. Biz değişirsek toplumu gerçekten aydınlığa kavuşturabiliriz. Bu nedenle önce kendi küçük çevremizi, ardından daha geniş kitleleri bilinçlendirmeye devam etmekten hiç vazgeçmeden çalışmaya; Çeşme Belediyesi olarak çevre temizliği, çevrenin daha güzelleşmesi, yeşil alanlarımızın ve sahillerimizin korunması için üzerimize düşen gerekli özveriyi göstermeye devam edeceğiz. Üç Mavi bayraklı halk plajımız olmasından büyük bir gurur duyuyoruz. Dileriz önümüzdeki sene 16 mavi bayrağımıza yenilerini ekleyerek, İzmir'de en çok mavi bayrağı bulunan ilçe unvanına da sahip oluruz. Bunu birlikte başaracağız."

TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatör V. Yetkin Karabinalı da Çeşme Belediyesi'ne ve daha çok ilçelilere çok büyük bir görev düştüğüne dikkati çekerek, "Özellikle plajlarda temizlik standardının korunması, mavi bayrağın sürdürülebilir olması, Türkiye'nin uluslararası alanda da temsiliyeti açısından çok büyük bir önem arz etmekte. Mavi bayrak bilincine sahip olarak kullanıcıların çevre kurallarına riayet etmesi, kullandıkları plajı korumaları mavi bayrağı koruyacak diğer önemli bir unsurdur. Ilıca Halk Plajı'nda dalgalanacak mavi bayrak tüm Çeşme'ye, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatör Vekili Yetkin Karabinalı, Ilıca Halk Plajı'nda, mavi bayrak nişanesi olan 2024 Mavi Bayrak Sertifika'sını Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Altan İnanç, Başkan Denizli, Kültür ve Turizm İl Müdür V. Fahrettin Kerem Çevik'e takdim etti.

Çeşmelilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Duo Blue Quartet ve solist dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çeşme'deki Ilıca Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'deki Ilıca Halk Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı - Son Dakika
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