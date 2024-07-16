Çeşme'deki Orman Yangınında 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çeşme'deki Orman Yangınında 2 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

16.07.2024 21:45
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İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi'nde dün ormanlık, makilik ve otluk alanda çıkan yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Alparslan E. ile Özkan G. tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisinde dün çıkan ve yoğun müdahaleyle söndürülen yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

İzmir, Çeşme, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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