Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çetinkaya, İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda, 2024 yılında yapılan çalışmalar ile 2025 planlamaları hakkında bilgi verdi.
Geçen yıl sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Çetinkaya, yıl sonunda hazırlanan bütçe kapsamında 2025 yılı için de bir yol haritası hazırladıklarını kaydetti.
Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Çetinkaya, 2024 Çalışmaları ve 2025 Planları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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