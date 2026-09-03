Cevdet Yılmaz: Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 15,89 seviyesine düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadeleyi bütüncül bir yaklaşımla ve kurumlarla güçlü eş güdüm içerisinde kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

"Tüketici enflasyonu ağustos ayında yüzde 1,84 oranında gerçekleşmiş, yıllık enflasyon yüzde 31,51 seviyesine gerilemiştir. Temel mallarda ise yıllık enflasyon yüzde 15,89 seviyesine düşmüştür" ifadelerini kullanan Yılmaz, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle gıda kaleminin aylık enflasyonu yüzde 0,22 gerçekleşirken, yıllık gıda enflasyonunun geçen aya göre 3,7 puan gerilediğini bildirdi.

Temel mal enflasyonunda ise giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki sezon indirimlerinin devam etmesiyle aylık ve yıllık bazdaki iyileşmenin sürdüğünü aktaran Yılmaz, hizmet enflasyonunun yıllık bazda yatay seyrederken aylık bazdaki fiyat hareketlerinde küresel gerilimlerin etkisiyle yükselen ulaştırma maliyetlerinin yanı sıra kira ve eğitim fiyatlarındaki dönemsel gelişmelerin öne çıktığını ifade etti.

Enerji ve emtia fiyatlarındaki sert hareketlerin, jeopolitik gelişmelerin, küresel ticaretteki dönüşüm ve korumacılık eğilimlerinin tüm dünyada enflasyon görünümünü etkilediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip ederek dışsal şokların yurt içi fiyatlara geçişkenliğini sınırlayacak ve ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak politikaları kurumlarımızla eş güdüm içerisinde önceliklendiriyoruz. Kira, gıda, enerji ve ulaştırma gibi vatandaşın günlük yaşam maliyetini doğrudan etkileyen alanlarda arz kapasitesini ve verimliliği artırmaya yönelik politikalarımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bir yandan dar ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konut projeleri hız kesmeden sürdürürken, diğer yandan afet risklerini azaltmayı ve güvenli konut stokunu büyütmeyi hedefleyen kentsel dönüşüm uygulamalarını desteklemeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde küresel fiyatlardaki normalleşmenin sağlayacağı destek ve arz yönlü politikalarımızdan elde edeceğimiz kazanımlarla dezenflasyon sürecini kalıcı hale getirmeyi ve fiyat istikrarını güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde tesis etmeyi hedefliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte ekonomideki öngörülebilirliği daha da artırmayı, kalıcı refah artışını desteklemeyi ve elde edilen kazanımlardan toplumun tüm kesimlerinin dengeli biçimde faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz."