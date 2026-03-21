Cevdet Yılmaz'dan Nevruz Mesajı

Yılmaz, NSosyal hesabından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Baharın müjdecisi, yeniden dirilişin ve umudun simgesi Nevruz'un gönül coğrafyamızın dört bir yanında birlik ve kardeşlik duygularımızın tazelenmesine, bolluğa ve berekete vesile olmasını diliyorum. Tarihinde kadim medeniyetleri barındıran bölgemizde, savaşların değil barışın dilinin, ötekileştirmenin değil bir arada yaşama kültürünün hakim olduğu günler diliyorum."