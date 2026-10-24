İstanbul Maltepe\'de gecekonduyu saran alevler 12 yaşındaki çocuğun canını aldı

İstanbul Maltepe'de gecekonduyu saran alevler 12 yaşındaki çocuğun canını aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir gecekonduda sabah 06.50 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri anne ile babayı yaralı halde evden çıkardı, 12 yaşındaki İbrahim K. ise yapılan aramada hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Cenaze morga götürülürken yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası yaralı olarak kurtarıldı.
SABAH SAATLERİNDE ALEVLER YÜKSELDİ
Yangın, saat 06.50 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
12 YAŞINDAKİ İBRAHİM KURTARILAMADI
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda evde bulunan anne ve baba yaralı olarak kurtarıldı. Evde bulunan 12 yaşındaki İbrahim K.'ya ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, detaylı arama sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı. İbrahim K.'nın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?