Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.
Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır." bilgisini verdi.
Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye çıktığına işaret ederek, "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Cevdet Yılmaz: Ocak ayı işsizlik verileri OVP beklentilerimizden daha iyi - Son Dakika
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mesleği çok seven engelli bir çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis ekipleri, yanlarında getirdikleri hediyelerle çocuğu evinde ziyaret etti ve aileleri tarafından teşekkürle karşılandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Osmanlı köyü Kozluören'de yüzyıllardır Ramazan ayının ilk gününde tüm köy halkı çullama ve yeşil mercimek yemeğiyle iftar açıyor. Köyün geçmişi Selçuklu Devleti dönemine kadar uzanıyor ve bu geleneğin 900 yıldır hiç bozulmadan sürdürüldüğü biliniyor. Köydeki her evde bu yemeklerin pişirilmesiyle Ramazan'ın birinci günü kutlanıyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Metalist: Vahdet sergisi, Gülhane Parkı'ndaki Gülhane Sarnıcı ve Fener Evleri 1'de ziyarete açıldı. Sergide, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi heykel bölümü mezunları ve halen eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Metalist Grubu'nun heykelleri sergileniyor. Bahar Posta, Berke Uysal, Büşra Kölmük, Elçin Yaren Çakırlar, Emirhan Özkök, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Okan Ünal, Özge Yelkenci ve Rasim Metehan Acehan'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yıl önce kaybolan ve 9 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın dedesi Hasan Yağal'a verilen hapis cezası, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dolayı 45 yıla çıkarıldı. Mahkeme, diğer sanıkların beraat kararlarını ise onayladı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ramazanın ilk teravih namazını Kestel ilçesindeki Çınar Cami'nde kılıp, ardından vatandaşlar sohbet etti. Başkan Aktaş, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Kütahya'nın Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karataş'ın cenaze merasimi düzenlendi. Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık, merhumun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Karataş'ın naaşı Ahi Erbasan Mezarlığında defnedildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine vurgu yaparak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?