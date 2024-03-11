Cevdet Yılmaz: Ocak ayı işsizlik verileri OVP beklentilerimizden daha iyi - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Ocak ayı işsizlik verileri OVP beklentilerimizden daha iyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı işsizlik verilerinin Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerinden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yılmaz, istihdam oranının da yüzde 49'a yükseldiğini belirtti ve istihdamın ekonomik potansiyeli yükselten etkisi ve sosyal refahın artması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

11.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:57
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verileri, aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, bugün açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; ocak ayı işsizlik verilerinin aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, "İstihdam oranımız da yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Yılmaz, özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamın 32 milyon 222 bin kişiye çıktığına işaret ederek, "İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

OVP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Ocak ayı işsizlik verileri OVP beklentilerimizden daha iyi - Son Dakika

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