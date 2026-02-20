Cevheroğlu Datça'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Cevheroğlu Datça'da İncelemelerde Bulundu

Cevheroğlu Datça\'da İncelemelerde Bulundu
20.02.2026 16:32
Muğla Vali Yardımcısı Cevheroğlu, Datça'da kıyı, okul ve kamu yapıları için incelemeler yaptı.

Muğla Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu, Datça ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.

Cevheroğlu, Datça Kaymakamı Murat Atıcı ile ilk olarak Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkisinde dalgaların zarar verdiği kıyı kesiminde inceleme yaptı.

Ardından İskele Mahallesi'nde inşaatı devam eden okula geçen Cevheroğlu, yetkili firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cevheroğlu ve beraberindekiler, İskele Mahallesi Kargı Koyu'nda bulunan gemi ve tekne çekek yerinde incelemelerde bulundu.

Cevheroğlu, Cumalı Mahallesi'nde restorasyonu süren Çeşme İlkokulu ile inşaatı devam eden Hükümet Konağı'nda da inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Cevheroğlu Datça'da İncelemelerde Bulundu

16:15
16:13
16:11
16:01
15:49
15:34
Cevheroğlu Datça'da İncelemelerde Bulundu
