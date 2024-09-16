Ceviz Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Gündoğan köyünde evinin bahçesindeki ağaca ceviz toplamak için çıkan 74 yaşındaki Ahmet Ayyıldız, dengesini kaybederek yere düştü.
Ayyıldız'ın düştüğünü gören ailesi, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, inceleme sonrası Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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