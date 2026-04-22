Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Yıldız'dan 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:45  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların geleceği için verilen önemi vurguladı ve belediye olarak onların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

(ADANA) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "Çocuklarımızın daha mutlu, daha sağlıklı ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Eğitimden sosyal yaşama, spordan kültürel faaliyetlere kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılını kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, Türk milletinin geleceğe verdiği değerin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti. Başkan Vekili Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini ortaya koyduğu, bağımsızlık yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğu güvenin en açık göstergesidir."

Çocukların sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğunu vurgulayan Yıldız, onların en iyi şartlarda yetişmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Yıldız, Ceyhan Belediyesi olarak çocuklara yönelik projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızın daha mutlu, daha sağlıklı ve daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Eğitimden sosyal yaşama, spordan kültürel faaliyetlere kadar her alanda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Mesajının sonunda tüm çocukların bayramını kutlayan Yıldız, "Bu duygu ve düşüncelerle; başta Ceyhanlı çocuklarımız olmak üzere, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 14:17:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.