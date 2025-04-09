Ceyhan Belediyesi 2024 Faaliyet Raporunu Kabul Etti

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi, komisyon ve encümen üyeleri seçildi.

Ceyhan Belediyesi'nin 2025 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Kaan Tüylü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılına ait faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca çeşitli komisyonlara ve encümen üyeliklerine yapılan seçimlerle görev dağılımları belirlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mustafa Bayar, İlker Önük ve Sema Çamlıbel; İmar Komisyonu üyeliklerine Ercan Tosun, Sedat Akkuş ve Yunus Emre Korkmaz; Belediye Encümen üyeliklerine ise Alaattin Yıldırım, İrfan İnce ve Mehmet Ali Dursun bir yıllığına seçildi.

Toplantı sonunda konuşan Başkan Vekili Kaan Tüylü, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin gelişimi ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.