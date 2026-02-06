Ceyhan Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Helva İkramı - Son Dakika
Güncel

Ceyhan Belediyesi'nden 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Anısına Helva İkramı

06.02.2026 14:39  Güncelleme: 15:51
Ceyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla helva ikramında bulundu ve dualar edildi.

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla hazırladığı helvaları, ilçe merkezindeki camilerde vatandaşlara ikram etti.

Ceyhan Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma etkinliği düzenledi. Bu kapsamda belediye tarafından hazırlanan helvalar, cuma namazı sonrasında ilçe merkezindeki camilerde vatandaşlara ikram edildi. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için duaların edildiği etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Vatandaşlar, yapılan ikram dolayısıyla Ceyhan Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Toplumsal dayanışmayı canlı tutmaya çalışıyoruz"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, "6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde. Hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerimize sabır diliyoruz. Bu tür etkinliklerle hem kayıplarımızı unutmuyor hem de toplumsal dayanışmayı canlı tutmaya çalışıyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

