Ceyhan Belediyesi'nden Merkez ve Kırsal Mahallelerde Asfalt Seferberliği - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi'nden Merkez ve Kırsal Mahallelerde Asfalt Seferberliği

23.06.2026 13:07  Güncelleme: 14:25
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Ceyhan Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde sıcak asfalt ve yol onarım çalışmalarına devam ediyor. Başkan Vekili Yıldız, daha konforlu ve güvenli ulaşım için çalıştıklarını belirtti.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla sıcak asfalt ve asfalt onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında merkez mahallelerden Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 112, 115 ve 118 sokaklarda sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, Büyükmangıt Mahallesi 3469 Sokak ile Mustafabeyli Mahallesi 4041 Sokak'ta sıcak asfalt uygulamalarını tamamlayarak yolları modern ve güvenli hale getirdi.

Öte yandan ekipler, merkez mahallelerden Belediye Evleri Mahallesi'nde sıcak asfalt ve asfalt yama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Yol bakım ve onarım faaliyetleriyle bozulan zeminler yenilenirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak ulaşım altyapısı güçlendiriliyor.

"DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ YOLLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, ilçenin dört bir yanında hizmet üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan ilçemizin ihtiyaç duyduğu noktalarda asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşması için ekiplerimiz sahada yoğun mesai harcıyor. Planlamalarımız doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin program dahilinde ilçenin farklı noktalarında asfalt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi'nden Merkez ve Kırsal Mahallelerde Asfalt Seferberliği - Son Dakika

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