Ceyhan Belediyesi Sait Akman Caddesi'ni trafiğe açtı - Son Dakika
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Ceyhan Belediyesi Sait Akman Caddesi'ni trafiğe açtı

Ceyhan Belediyesi, Sait Akman Caddesi'nde gerçekleştirdiği yeni yol çalışması ile caddeyi Atatürk ve Kızılay Caddeleri'ne bağladı. Yeni yol, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak trafiğe açıldı.

17.07.2024 13:18
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(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, Sait Akman Caddesi'nde gerçekleştirdiği yeni yol çalışması ile caddeyi Atatürk ve Kızılay Caddeleri'ne bağladı. Yeni yol, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Kent genelinde trafiği rahatlatmak amacıyla iki akıllı kavşak ve bir yeni caddeyi hizmete sunan Ceyhan Belediyesi, bu kez çarşı trafiğini rahatlatacak bir projeyi tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafın uzun süredir talep ettiği Sait Akman Caddesi'ni, Atatürk ve Kızılay Caddeleri'ne bağlayan yeni bir yol açarak halkın hizmetine sundu.

Yolun trafiğe açılmasıyla, özellikle esnafın işlerinin kolaylaşması ve mahalle sakinlerinin ulaşımının rahatlaması hedefleniyor.

Başkan Kadir Aydar, "Sait Akman Caddesi'ni Atatürk Caddesi'ne ve Kızılay Caddesi'ne bağlayan yolumuzu açıyoruz. Bu yol, esnaflarımızın yoğun isteği üzerine yapıldı. Altyapısını geçtiğimiz günlerde tamamladık, bugün ise asfaltlama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yarından itibaren trafiğe açıyoruz" dedi.

Yeni yolun mahalle sakinleri ve esnaf tarafından olumlu karşılandığını belirten Başkan Aydar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Kızılay, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ceyhan Belediyesi Sait Akman Caddesi'ni trafiğe açtı - Son Dakika

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