Ceyhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Şiirleri Yarışması Sonuçlandı

Güncel

(ADANA)- Ceyhan Belediyesi ve Ceyhan Dayanışması ve Tüketici Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Şiirleri Yarışması, sonuçlandı. Yarışmada birinci olan öğrenciye, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar adına Başkan Yardımcısı Burhan Onuk tarafından bisiklet hediye edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar adına Başkan Yardımcısı Burhan Onuk tarafından takdim edildi. Burhan Onuk, birinci olan öğrenciye bisiklet hediye ederek başarılarını kutladı. Onuk, gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmalarının önemine vurgu yaparak bu tür etkinliklerle gençleri teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ceyhan Dayanışması ve Tüketici Hakları Derneği Başkanı Mahmut Yavuz ve dernek üyeleri de etkinliğe katkıda bulunarak öğrencilere hediyelerini verdiler. Yarışmada dereceye giren öğrencilere tablet, akıllı saat gibi ödüller sunulurken, katılım gösteren tüm öğrencilere ses bombası hoparlör hediye edildi. Mahmut Yavuz, gençlerin Cumhuriyet'in değerlerini yaşatarak geleceğe taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi, dernek olarak bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel gerçekleştirilen bu etkinliğin, gençlerde Cumhuriyet bilincini ve coşkusunu artırmayı hedeflediğini belirtti. Başkan Aydar, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ve Ceyhan'da gençlerin bu bilinçle yetişmesinden gurur duyduklarını söyledi.