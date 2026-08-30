Ceyhan\'da Boşanma Kavgası: İki Kişi Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını tabancayla yaraladı.

Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda Yusuf A. (32) önce eşi Asya A'ya (25) sonra da baldızı Medine G'ye (16) tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan iki kardeş, sağlık personelince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asya A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.