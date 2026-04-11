Ceyhan'da Kadir Aydar'a Destek Mitingi Düzenlendi

11.04.2026 22:59
Aziz İhsan Aktaş Davası kapsamında tutuklu bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek için miting düzenlendi. Mitingde, Aydar'ın haksız yere tutuklu olduğu ve adalet talep ettiği vurgulandı.

Aziz İhsan Aktaş Davası kapsamında 300 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek için Ceyhan CHP İlçe Başkanlığı önünde miting düzenlendi. Miting alanına, Aydar'ın seçim başarısını ve adalet talebini vurgulayan pankartlar asıldı, ayrıca Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun resimlerinin yer aldığı pankart da bulundu.

Yağmur altında başlayan mitingde, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar tarafından Kadir Aydar'ın gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, Aydar, haksız yere tutuklu olduğunu belirterek, Ceyhanlılara hizmet ettiğini ve siyasi esaret altında olduğunu ifade etti. Aydınlık bir Türkiye için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Ceyhan Belediyesi Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Kadir Aydar'dan devraldıkları bayrağı ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise mitinge katılanlara seslenerek, Kadir Aydar'a destek mesajı gönderdi ve onun özgürlüğüne kavuşacağına inandığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kadir Aydar'ın hukuksuzluk nedeniyle tutuklu olduğunu ve bu zulmün biteceğini ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de, Kadir Aydar'ın savunmasını dinlediğini ve iddianameyi çürüttüğünü kaydetti, baskı döneminin sona ereceğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
