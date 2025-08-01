Ceyhan\'da Otoyol Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarpan otomobildeki Ali Şen (60), hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli gişelerinde meydana geldi. Osmaniye'den Adana istikametinde ilerleyen Bektaş Aydın'ın (57) kullandığı 34 BJE 551 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Aydın ile Ali Şen, Zehra Behran (50), Sercan Behran (26) ve Muhammed Behran (15) ambulanslarla Ceyhan ve Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ali Şen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şen'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.