Ceylan Ertem ve Sezen Aksu'dan Yeni Şarkı - Son Dakika
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Ceylan Ertem ve Sezen Aksu'dan Yeni Şarkı

23.06.2026 16:52
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Ceylan Ertem, Sezen Aksu ile 'Hıçkırık' adlı yeni şarkısını 26 Haziran'da yayınlayacak.

Alternatif pop müzik yorumcusu Ceylan Ertem, Türk müziğinin başarılı isimlerinden Sezen Aksu ile yeni bir şarkıya imza attı.

Aksu'nun Ertem'e armağan ettiği ve vokalde de eşlik ettiği "Hıçkırık", 26 Haziran'da tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Sanatçı Aksu'nun "Uzun zamandır elimden çıkmış en tatlı şarkılardan biri" olarak tanımladığı şarkının düzenlemesini Mert Alp, remix versiyonunu Gürsel Çelik yaptı. Çalışmanın kapak tasarımını ise Melek Bocoğlu hazırladı.

Şarkının kayıt sürecinde de bizzat yer alan Aksu, vokal kayıtları esnasında Ceylan Ertem'e vokal koçu olarak destek verdi. Şarkının video klibini Ceren Çaylak ve Yasin Arıbuğa'dan oluşan AfterWork ekibi yönetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ceylan Ertem ve Sezen Aksu'dan Yeni Şarkı - Son Dakika

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