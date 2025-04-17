Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir anaokulu öğrencisi, okulda boğazına yabancı cisim kaçması sonucu öğretmenlerinin yaptığı Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.
Muratlı Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki I.K'nin boğazına yabancı madde kaçtı. Sınıf öğretmeninin ilk müdahalesinin ardından durumun bildirildiği okul müdürü Musa Kaya çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
Öğretmenlerinin müdahale ettiği I.K, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.
Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Ceylanpınar'da Anaokulu Öğrencisine Hayati Müdahale - Son Dakika
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