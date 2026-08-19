Ceylanpınar'da Elektrik Çarpması: 1 Ölü
Mehmet Emin Saklı, su kuyusundan elektrik çekerken akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Sufra Mahallesi'nde su kuyusundan elektrik çekmek isteyen Mehmet Emin Saklı (33) akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Saklı, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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