Ceza İnfaz Kurumları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ceza İnfaz Kurumları Sergisi Açıldı

10.07.2025 13:21
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Kayseri'de hükümlülerin eserleri sergilendi, topluma kazandırılma süreci vurgulandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen hükümlü ve tutukluların eğitimi ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi" törenle açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmaların, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması açısından önem taşıdığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğunu ifade etti.

Sergideki ürünlerin sabrın, umudun ve yeniden başlama iradesinin birer simgesi olduğunu anlatan Korkmaz, "Her biri umut hikayesi taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sürecine katkı sağlıyoruz." dedi.

Ahşap oyma, mobilya, el dokuması halı, kilim, seramik ve çini, çanta, tekstil ürünleri, geleneksel el işleri, takı, süs eşyası ve hediyelik objelerin yer aldığı sergide, 5 bin el emeği ürün açılan stantlarda ziyaretçilerle buluştu.

Açılış törenine, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, ceza infaz kurumu müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, serginin iki gün boyunca açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, Başsavcı, kayseri, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Sanat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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