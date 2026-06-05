Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri

Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinlikleri
05.06.2026 20:18
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Erciş'te 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, inci kefalinin göçü eşliğinde kutlandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, inci kefalinin eşsiz göçüne ev sahipliği yapan İnci Kefali Tabiat Parkı'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından organize edilen programa Başsavcı Burak Özcoşar, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Patnos Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Erdem, kurum amirleri ve ceza infaz kurumu personelleri katıldı. Katılımcılar, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemindeki zorlu göç yolculuğunu izledikten sonra etkinlik alanında bir araya geldi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Personelin birlik ve beraberliğinin kurumların en büyük gücü olduğunu belirten Erciş Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Akpınar, "Unutmayalım ki kurumlarımızın gücü personelimizin birlik ve beraberliğinden gelmektedir. Erciş ve Patnos adliyesinde görev yapan başsavcılarımız, adalet komisyonu başkanlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız ve müdürlerimiz başta olmak üzere ceza infaz kurumlarımız ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizle bir araya gelmemiz büyük bir aile olduğumuzun göstergesidir. Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Müzik dinletisi ve şiir dinletilerinin de yer aldığı program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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