Afyonkarahisar'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.
Törenin ardından katılımcılar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ı ziyaret etti.
Program, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki kahvaltı etkinliğiyle devam etti. ???????
Etkinliğe, Afyonkarahisar Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Keskin, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı İslam Kaya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Salih Kılıç, Cezaevi Savcısı Çağdaş Akı, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hasan Uçkaç ve kurum personeli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ceza İnfaz Personeli Günü Töreni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?