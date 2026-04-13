Tutuklu Kimlik Kartı Uygulaması Meclis Gündemine Taşındı

13.04.2026 13:30
Tutuklu ve hükümlülerin haklarının ihlal edildiği, sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştırıldığı ve sosyal faaliyetlerden men edildiği iddiaları üzerine konu Meclis gündemine taşındı. CHP'li Nalbantoğlu, bu uygulamaların infaz kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Uygulamaya karşı çıkan tutuklu ve hükümlülerin açık ve kapalı görüşlere çıkarılmadığı, telefon haklarının kullandırılmadığı, sağlık hizmetlerine erişimlerinin zorlaştırıldığı ve sosyal faaliyetlerden men edildiğine dikkat çeken Nalbantoğlu, yaşanan hak ihlallerinin infaz kanununa aykırı olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Nalbantoğlu, 2017 ve 2018 yıllarında Elazığ ve Diyarbakır cezaevlerinde benzer uygulamalar nedeniyle açlık grevleri yaşandığını ve uygulamanın kaldırılmasıyla grevlerin sona erdiğini hatırlatarak, CHP'li İnsan Hakları Komisyonu üyeleri olarak hak ihlallerini defalarca dile getirmelerine rağmen artarak devam ettiğini ifade etti.

Başta İzmir Şakran olmak üzere bazı cezaevlerinde başlatılan tutuklu kimlik kartı taşıma zorunluluğunun haksız, hukuksuz ve onur kırıcı bir dayatma olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, buna karşı çıkanlara uygulanan hak ihlallerinin cezaevinden cezaevine değiştiğini ve keyfi yaptırımlarla mağduriyetler yaşatıldığını belirtti.

İnfaz kanununa aykırı bu ihlaller nedeniyle bazı cezaevlerinde açlık grevleri başladığını ve bu grevler nedeniyle sağlık sorunları yaşayan tutukluların yaşamından cezaevleri yönetimleri ile Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Ailelerin ve avukatların cezaevleri yönetimiyle yaptıkları görüşmelerde uygulamaya yönelik talimatın Adalet Bakanlığı'ndan geldiğinin ifade edildiğini ancak bakanlığa yapılan başvurulara cevap verilmediğini ifade eden Nalbantoğlu, konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle hazırlanan önergede, uygulamanın yasal dayanağı, hangi cezaevlerinde uygulandığı, hak ihlalleri ve açlık grevleri gibi konularda sekiz soru yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
13:25
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız
