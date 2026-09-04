Cezayir'de 10 yaşındaki Eyüb 80 metrelik kuyuda 30 saati aşkın süredir mahsur - Son Dakika
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Cezayir'de 10 yaşındaki Eyüb 80 metrelik kuyuda 30 saati aşkın süredir mahsur

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Cezayir'in El Beyaz Vilayeti'nde 10 yaşındaki Eyüb, çiftlikteki yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düştü. Kurtarma ekipleri, dar kuyu nedeniyle zorlu koşullarda yürüttüğü çalışmalarla çocuğa ulaşmaya çalışıyor; aile ve sağlık ekipleri olay yerinde bekliyor.

Cezayir'in batısındaki El Beyaz (El Bayd) Vilayetinde yaklaşık 80 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen 10 yaşındaki Eyüb'ü, kurtarma ekipleri 30 saati aşkın süredir kurtarmaya çalışıyor.

El Beyaz Vilayetinin??????? Ghasul beldesinde ailesine ait çiftlikte kuyuya düşen Eyüb, kurtarılmayı bekliyor.

Kurtarma ekipleri 80 metrelik dar ve derin kuyuda mahsur kalan küçük çocuğa ulaşmak için 30 saati aşkır süredir yoğun çaba harcıyor.

Yerel basına konuşan Eyüb'ün babası Muhammed Fayid, oğlunun evin önünde oynadığını ve kardeşinden onu gözetmesini istediğini belirtti.

Boş olan kuyunun ağzının zamanla yıpranan tahta bir levhayla kapatıldığını aktaran Fayid, Eyüb'ün levhanın kırılmasıyla kuyuya düştüğünü söyledi.

Olayın ardından kuyunun başına koşarak oğluyla iletişim kurmaya çalışan Fayid, çocuğunun kendisine son olarak "Baba, beni çıkar." diye seslendiğini anlattı.

Kurtarma çalışmaları zorlu koşullarda sürüyor

Kuyunun çapının 40 santimetreyi geçmemesi, çocuğa doğrudan ulaşılmasını zorlaştırıyor.

Toprağın gevşek olması, göçme riski ve kuyunun bazı bölümlerindeki sert kaya tabakaları da kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor.

Kurtarma ekipleri, Eyüb'ün bulunduğu noktaya ulaşmak amacıyla kuyunun çevresinde yatay bir geçit açmak için kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaya tabakalarında ilerlerken olası göçmeleri önlemek ve hem çocuğun hem de kurtarma görevlilerinin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını kontrollü şekilde yürütüyor.

Eyüb'ün sağlık durumuna ilişkin ise henüz kesin bilgi bulunmuyor.

Kurtarma operasyonuna çok sayıda ekip katılıyor

El Beyaz Valiliği'nde olayın ardından Vali Nurreddin Bilaribi başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Kurtarma çalışmalarına sivil savunma ekiplerinin yanı sıra güvenlik, askeri ve yerel makamlar katılıyor.

Valilik, operasyon kapsamında çeşitli ağır iş makinelerinin, kuyular için özel kameranın, sağlık ve destek ekiplerinin yanı sıra donanımlı ambulansın olay yerinde hazır bulundurulduğunu açıkladı.

Valiliğin açıklamasında, kurtarma çalışmalarının "kesintisiz, azami dikkat ve tam hazırlıkla" sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kazı çalışmalarının uzman ekiplerin müdahalesiyle eş zamanlı yürütüldüğü ve operasyon için gerekli araç ve imkanların seferber edildiği belirtildi.

Aile kurtarma çalışmalarını bekliyor

Kuyunun bulunduğu bölgeye çok sayıda vatandaş gelirken, Eyüb'ün ailesine de psikolojik ve manevi destek sağlanıyor.

Aile, kurtarma çalışmalarının sonucunu olay yerinin yakınında beklerken sağlık ekipleri ve ambulans, çocuğun kuyudan çıkarılması halinde müdahale etmek üzere hazır tutuluyor.

Kaynak: AA

Acil Durum, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de 10 yaşındaki Eyüb 80 metrelik kuyuda 30 saati aşkın süredir mahsur - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de 10 yaşındaki Eyüb 80 metrelik kuyuda 30 saati aşkın süredir mahsur - Son Dakika
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