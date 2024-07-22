Cezayir'de 26 yangın söndürüldü - Son Dakika
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Cezayir'de 26 yangın söndürüldü

Cezayir'de son 24 saat içinde çoğu merkez ve doğu bölgelerinde olmak üzere 26 yangın söndürüldü. Kabail bölgesindeki Becaye kenti yakınlarında meydana gelen 10 yangında ormanlar zarar gördü ancak can kaybı yaşanmadı. Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 7 yangın kontrol altına alınırken, 9 yangın da tarım alanları ve meyve bahçelerini etkilediği bölgelerde söndürüldü.

22.07.2024 15:47
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Cezayir'de çoğu merkez ve doğu bölgelerinde olmak üzere son 24 saat içerisinde ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangının söndürüldüğü belirtildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son bir günde ülkenin çeşitli bölgelerindeki 26 yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yangından en çok Kabail bölgesindeki Becaye kenti yakınlarının etkilendiği belirtilen açıklamada, bu bölgedeki 10 yangında ormanların zarar gördüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Ülkenin Mila, Burc Bu Ariric, Skikda, Tizu Vizu ve Tilimsan bölgelerindeki 7 yangının ise söndürüldüğü, 3'ünün halihazırda kontrol altında olduğu kaydedildi.

Güneydeki Biskra ve Menia'nın, orta kısımdaki Media ve Ayn Defla'nın ve güneydeki Guelma bölgelerindeki tarım alanları ve meyve bahçelerini etkileyen 9 yangının da söndürüldüğü bilgisi verildi.

Cezayir'in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayir'de 26 yangın söndürüldü - Son Dakika

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