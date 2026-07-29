Cezayir'de İlk Kadın Meclis Başkanı - Son Dakika
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Cezayir'de İlk Kadın Meclis Başkanı

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Halide Bufedş, Cezayir Halk Meclisi'nin başkanı olarak seçilen ilk kadın oldu.

Cezayir'de parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Halide Bufedş, bu görevi yürütecek ilk kadın oldu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili Bufedş, salı günü yapılan gizli oylamada 366 oyun 302'sini alarak Meclis'in 10. Yasama Dönemi'ndeki başkanı seçildi.

Bufedş, İslami eğilimli en büyük muhalefet partisi Toplum Barış Hareketinin adayı Emin Alluş'un 57, laik Demokratik Kültür Birliği (RCD) adayı Raşid Hassani'nin ise 7 oy aldığı seçimde başkanlık koltuğuna oturdu.

Meclis İçtüzüğü'ne göre yapılan seçimde, birden fazla aday olması halinde başkan, gizli oyla ve salt çoğunlukla seçiliyor.

44 yaşındaki Bufedş, alerji ve klinik immünoloji uzmanı olarak görev yapıyor.

Daha önce başkent Cezayir'in doğusundaki Burc el-Bahri Belediye Meclisi'nde ve Cezayir Vilayet Meclisi'nde üyelik yapan Bufedş, 2 Temmuz'da düzenlenen milletvekili seçimlerinde Halk Meclisi'ne seçilmişti.

Beş yıllık görev süresine sahip Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Bufedş, görevi İbrahim Buğali'den devraldı.

Bufedş, ülkenin protokol sıralamasında üçüncü en üst düzey makamı olan Halk Meclisi Başkanlığına getirilen ilk kadın oldu.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de İlk Kadın Meclis Başkanı - Son Dakika

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