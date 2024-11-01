Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin 70. Yılı Kutlandı

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Cezayir'de Fransız sömürgesine karşı yapılan Kurtuluş Devrimi, 70. yılında büyük askeri geçit töreniyle kutlandı.

Başkent Cezayir'deki Cezayir Ulu Camisi yakınında düzenlenen geçit töreni, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın katılımıyla yapıldı.

Fransız sömürgesine karşı yapılan Kurtuluş Devrimi'nin 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törene Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de onur konuğu olarak katıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, tören öncesinde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Devrimi'nin 70. yılının "özel bir anlam atfettiklerini" belirtti.

Tebbun, Cezayir ordusunun "Kurtuluş Devrimi'ni veren askerlerin soyundan geldiğini" vurgulayarak, "Cezayir ordusunun silahları, Cezayir'in savunması ve Cezayir'in milli egemenliğinin korunması içindir." ifadelerini kullandı.

Askeri geçit töreninde, Cezayir ordusundan çok sayıda zırhlı araç, uçak ve asker halkı selamlarken, geçit töreni halk tarafından da coşkuyla karşılandı.

Yaklaşık 1,5 milyon Cezayirlinin yaşamını yitirdiği 8 yıllık mücadele, 5 Temmuz 1962'de ülkenin bağımsızlığını ilan etmesiyle sona erdi.