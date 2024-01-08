ÇGD, Metin Göktepe\'yi 28. ölüm yıldönümünde anıyor

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), polisler tarafından dövülerek öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi 28'inci ölüm yıldönümünde andı. ÇGD açıklamasında, "Bugün gazeteciler belki işkence ile öldürülmüyor ancak mesleğini yapmaya çalışan gazetecilerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir" denildi.

Gazeteci Metin Göktepe, 8 Ocak 1996'da Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek için gitmiş, görevi başındayken polislerce gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu'nda dövülerek öldürülmüş, yargılama sonunda sanık polisler hüküm giymişti.

ÇGD Yönetim Kurulu da Metin Göktepe'yi 28'inci ölüm yıldönümünde bugün yayınladı mesaj ile andı. Açıklama şöyle:

"Metin Göktepe'nin sadece halkın haber alma hakkını savunduğu için gittiği görevde polislerce dövülerek öldürülmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Göktepe'nin katledilmesi yıllar önce devletin, iktidarların gazetecilere bakışının da bir sonucudur. Öldürülmek istenen Metin Göktepe olduğu kadar gazetecilik anlayışıdır, gazetecilik mesleğidir.

Bu 28 yılda ülkede gazetecilik mesleğine yönelik benzer saldırılar sürmektedir. Bugün gazeteciler belki işkence ile öldürülmüyor ancak mesleğini yapmaya çalışan gazetecilerin yaşam hakları ellerinden alınıyor. Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir. Tüm bu baskılara, saldırılara karşın gazetecilik mesleğinde ısrar edenlerin yolunu aydınlatan isimlerden birisi de Metin Göktepe'dir. Basın özgürlüğü mücadelesinde yolumuza ışık tutan Metin Göktepe'yi katledilişinin 28. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."