Cherbourg'da DİTİB Camisine Saldırı

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Fransa'nın Cherbourg kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı caminin kapısına domuz kafası çizildi.

DİTİB Fransa Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, dün Cherbourg'da DİTİB'e bağlı caminin kapısına domuz kafası resmi çizildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Huzur kaynağı camimizi hedef alan bu kabul edilemez eylemi şiddetle kınıyoruz. Tüm cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saygı ve insanlık değerlerini savunma konusunda kararlığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'nın Saint-Omer kentinde DİTİB'e bağlı caminin önüne geçen hafta da tatbikatlarda kullanılan el bombası bırakılmıştı.