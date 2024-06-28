BUDAPEŞTE, 28 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra su takı ile selamlanan China Southern Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, 27 Haziran 2024.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou kentiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasında yeni bir direkt uçuş rotası Perşembe günü başlatıldı. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › China Southern Havayolları, Budapeşte'ye yeni bir direkt uçuş rotası başlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?