CHP'nin Çankırı Mitingi… İl Başkanı Galip Ağaoğlu: "2026'nın İlk Mitingini Beklediğimizin de Üstünde Bir Sayıyla Gerçekleştireceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin Çankırı Mitingi… İl Başkanı Galip Ağaoğlu: "2026'nın İlk Mitingini Beklediğimizin de Üstünde Bir Sayıyla Gerçekleştireceğiz

02.01.2026 14:25  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, 2026 yılının ilk 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingini Çankırı'da yapacak. Parti, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle miting düzenleyecek ve büyük bir katılım bekliyor.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - CHP, yeni yılın ilk "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini yarın Çankırı'da düzenleyecek. CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, "2026'nın ilk mitingini Çankırı'da gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yerelde birinci parti olduğu gibi, iktidarda da birinci parti olacağına inanıyoruz. Kış şartlarından dolayı mitingimiz kısa bir süre içinde gerçekleşti. Ama bu kısa süre içinde gerçekleşmesinde halkımızdan gerçekten güzel bir tepki aldık. Mitinge büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz. İlçelerimizden de katılımlar var. Şu an bütün sayıları alıyoruz ve beklediğimiz sayının da üstünde bir miting olacağını düşünüyoruz" dedi.

CHP, Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı mitinglerin 78'incisini yarın Çankırı'da gerçekleştirecek. Saat 15.00'te Belediye Meydanı'nda yapılacak miting, 2026 yılının da ilk mitingi olacak. Miting hazırlıklarına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, şunları söyledi:

"2026'nın ilk mitingini Çankırı'da gerçekleştireceğiz ve akabinde de 78'inci mitingimizi Çankırı'da gerçekleştireceğiz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yerelde birinci parti olduğu gibi, iktidarda da birinci parti olacağına inanıyoruz. Bunun dışında biraz kış şartlarından dolayı mitingimiz kısa bir süre içinde gerçekleşti. Ama bu kısa süre içinde gerçekleşmesinde halkımızdan gerçekten güzel bir tepki aldık. İki gündür esnaf ziyaret ediyoruz, STK'ları ziyaret ediyoruz. Bunun için gerçekten mitinge büyük bir katılım olacağını düşünüyoruz. İlçelerimizden de katılımlar var. Şu an bütün sayıları alıyoruz ve beklediğimiz sayının da üstünde bir miting olacağını düşünüyoruz.

"Çankırılılar en kısa sürede sandığı istiyor"

Çankırılılar erken seçim konusunda şunu düşünüyor: Asgari ücretlinin en son aldığı maaşları çok iyi biliyor, emeklinin aldığı maaşı çok iyi biliyor. Biz diyoruz ki Çankırı olarak 'Geçim yoksa seçim var.' En kısa sürede de sandığı istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz şekilde içeride olduğunu bütün halkımız biliyor. Bildiği için de bir an önce sandığı bekliyoruz."

"Çankırı üzerine düşeni yapacaktır"

Ağaoğlu, Çankırılı hemşehrilerine şu çağrıyı yaptı:

"Ben doğma büyüme Çankırılıyım. 20 yıldır da burada esnaflık yapıyorum. Bütün vatandaşların mesleğim icabı evine girmişimdir. Çayını kahvesini içmişimdir, yemeğini yemişimdir. Evet, ülkemiz ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum ki şu an zor bir süreçten geçiyor. Şöyle zor bir süreçten geçiyor: Biz 40 yaşındayız ama bundan on yıl önce askerden geldiğimizde plan, program yapabiliyorduk. İşimizi kurarız, evlilik planları yaparız, ev alırız, araba alırız gibi planlar yapıyorduk. Ama şu an ne yazık ki bugünün ekonomi şartlarında böyle bir şey yapılmıyor. Bugün kiralar almış başını gitmiş, evin kendi ücreti 4-5 milyon civarında. Bugün bir bankaya gittiğiniz zaman kredi kullanma olasılığınız kalmamış. 20 yaşında bir gencin askerden geldikten sonra böyle bir hayali yok. Ekonomik şartların hepsi ortada. Bunun için bütün Çankırı'nın ben milliyetçi, muhafazakar kesim olduğunu biliyorum. Her zaman vatanına, milletine sahip çıkan bir il olduğunu biliyorum. Burada da adım kadar eminim ki Çankırı üzerine düşen yapacaktır. Vatana, millete, kendi evlatlarına çocuklarına elinden gelen bütün desteği göstereceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Çankırı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin Çankırı Mitingi… İl Başkanı Galip Ağaoğlu: '2026'nın İlk Mitingini Beklediğimizin de Üstünde Bir Sayıyla Gerçekleştireceğiz - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Çankırı Mitingi… İl Başkanı Galip Ağaoğlu: "2026'nın İlk Mitingini Beklediğimizin de Üstünde Bir Sayıyla Gerçekleştireceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.