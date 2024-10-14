CHP: Anayasa Değişikliklerine Karşı Çıkıyoruz - Son Dakika
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CHP: Anayasa Değişikliklerine Karşı Çıkıyoruz

Gökçe Gökçen, Anayasa'nın ilk dört maddesine dokundurtmayacaklarını ve iktidarı değiştirmek gerektiğini vurguladı.

14.10.2024 11:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Anayasa'nın ilk üç maddesini ve bunların değiştirilemeyeceğini düzenleyen dördüncü maddesini tartışmaya kalkanlar var. Peşinen söylüyoruz: İlk dört maddeye asla dokundurtmayız. Hukuk devletinin, demokratik devletin ve laiklik ilkesinin altını dolduran diğer maddeleri de değiştirmeyi amaçlıyorlar. Biz bu kirli pazarlığın hiçbir köşesinde yokuz, asla ve asla olmayız. Çözüm, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda Anayasa'yı değil, iktidarı değiştirmek" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ekim'de Gazi Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı programında yaptığı konuşmada, "Anayasa'da yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Kurtulmuş'un bu sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gökçen'in açıklaması şöyle:

"Anayasa'nın ilk üç maddesini ve bunların değiştirilemeyeceğini düzenleyen dördüncü maddesini tartışmaya kalkanlar var. Peşinen söylüyoruz: Anayasa'nın uygulanmadığı bir ortamda, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmayan bir yerde anayasa masası kurulamaz. İlk dört maddeye asla dokundurtmayız. İnsanımız bin bir zorluk içinde yaşamaya çalışırken, aileler çocuklarına harçlık veremezken, gençler yarınlarına dair hayal kuramayacak hale gelmişken, işsizlik ve güvencesizlik içinde umutsuzluk hakim olmuşken, her gün kadın cinayetleri yaşanırken, her gün çocuklar istismara uğrarken bu sorunlara çözüm bulmak yerine kendi iktidarının devamını düşünenler var. Halkın sorunlarına çözüm bulmak yerine iktidarlarının süresini uzatmak için anayasa tartışması başlatıyorlar.

Fakat mesele bunun daha da ötesinde. Cumhurbaşkanlığının anayasa toplantılarında Anayasa'nın ilk üç maddesinin değiştirilmesi tartışıldı. Kamuoyunun tepkisini ölçerek Anayasa'nın Başlangıç Metni'ni ve hukuk devletinin, demokratik devletin ve laiklik ilkesinin altını dolduran diğer maddeleri de değiştirmeyi amaçlıyorlar. Biz bu kirli pazarlığın hiçbir köşesinde yokuz, asla ve asla olmayız. Çözüm, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda Anayasa'yı değil, iktidarı değiştirmek."

Kaynak: ANKA

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