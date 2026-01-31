CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da.

31.01.2026 14:28  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, yarın yapılacak 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginin hazırlıklarının tamamlandığını ve tüm kesimlerin mitinge katılacağını belirtti. Çorum'un tarım kenti olduğunu vurgulayan Solmaz, çiftçilerin ve emeklinin sorunlarına dikkat çekti.

Haber: Feyaz ÇANAK -  Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, "Çorum bir tarım kenti, birtakım sorunları fazlasıyla yaşayan bir kent. Çiftçimiz o haklı isyanını Genel Başkanımıza duyurmak için bu alanda olacağını bize keyifle anlatıyor. İnanın şöyle görelim sahayı, sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü hiç fark etmiyor, insanlarımız bunaldı. Her kesimden kendini yalnız hisseden, bu iktidar tarafından dışlanmış hisseden herkes, bu çağrıya biz daha sormadan onlar bize mitingin ne zaman yapılacağını, gününü ve saatini soruyorlardı" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı yarın Çorum'da Abide Kavşağı'nda yapılacak.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Çorum'un yarın yapılacak mitinge fazlasıyla hazır olduğunu belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamladık. Hala da saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızdan da şunu gördük ki, Çorum halkı Genel Başkanımızı, o Türkiye'nin gür sesini Çorum meydanlarında şimdiden coşkuyla dinlemeye hazır. Yarın gerçekten de güzel bir kalabalık, güzel bir miting tertibi yaptık. Genel Başkanımızı da şu an sabırsızlıkla, heyecanla bekliyoruz.

Çorum'da biz bu mitingimizi bir parti mitinginden ziyade esnafın, çiftçinin, emeklinin yani, kendini dertli olarak ve bu iktidarın uygulamalarından son derece rahatsız hisseden herkesi mitingimize davet ettik. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasi parti mevkidaşlarımızı bizzat vekilimizle ziyaret ettik. Onlardan aldığımız teveccühler de sağ olsunlar o gün miting alanında hazır olacaklarını ve bu mitingi sabırsızlıkla beklediklerini bizlere ifade ettiler.

Özellikle ezilen emeklimiz, çiftimiz, çünkü Çorum bir tarım kenti, birtakım sorunları fazlasıyla yaşayan bir kent. Çiftçimiz o haklı isyanını Genel Başkanımıza duyurmak için bu alanda olacağını bize keyifle anlatıyor. İnanın şöyle görelim sahayı, sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü hiç fark etmiyor, insanlarımız bunaldı. Her kesimden kendini yalnız hisseden, bu iktidar tarafından dışlanmış hisseden herkes, bu çağrıya biz daha sormadan onlar bize mitingin ne zaman yapılacağını, gününü ve saatini soruyorlardı. Bu da demek oluyor ki, bütün kesimleri kucaklayan 86'ncısını yarın meydanda yapacağımız bu buluşmayı halkın ne kadar özümsediğini, ne kadar ihtiyacı olduğunu ve o seslerinin sahibi gerçekten de bu çalışmayı özveri ile yürüten Genel Başkanımızı özlemle beklediklerini bize gösteriyor."

Kaynak: ANKA

Dinçer Solmaz, Güncel, Tarım, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingi Yarın Çorum'da. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı

17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:45:39. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.