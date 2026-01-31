CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Çorum'da.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Yasin KABADAYI

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, "Çorum bir tarım kenti, birtakım sorunları fazlasıyla yaşayan bir kent. Çiftçimiz o haklı isyanını Genel Başkanımıza duyurmak için bu alanda olacağını bize keyifle anlatıyor. İnanın şöyle görelim sahayı, sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü hiç fark etmiyor, insanlarımız bunaldı. Her kesimden kendini yalnız hisseden, bu iktidar tarafından dışlanmış hisseden herkes, bu çağrıya biz daha sormadan onlar bize mitingin ne zaman yapılacağını, gününü ve saatini soruyorlardı" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması talebiyle yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 86'ncısı yarın Çorum'da Abide Kavşağı'nda yapılacak.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Çorum'un yarın yapılacak mitinge fazlasıyla hazır olduğunu belirten Solmaz, şunları söyledi:

"Hazırlıklarımızı eksiksiz olarak tamamladık. Hala da saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha çalışmalarımızdan da şunu gördük ki, Çorum halkı Genel Başkanımızı, o Türkiye'nin gür sesini Çorum meydanlarında şimdiden coşkuyla dinlemeye hazır. Yarın gerçekten de güzel bir kalabalık, güzel bir miting tertibi yaptık. Genel Başkanımızı da şu an sabırsızlıkla, heyecanla bekliyoruz.

Çorum'da biz bu mitingimizi bir parti mitinginden ziyade esnafın, çiftçinin, emeklinin yani, kendini dertli olarak ve bu iktidarın uygulamalarından son derece rahatsız hisseden herkesi mitingimize davet ettik. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın tüm siyasi parti mevkidaşlarımızı bizzat vekilimizle ziyaret ettik. Onlardan aldığımız teveccühler de sağ olsunlar o gün miting alanında hazır olacaklarını ve bu mitingi sabırsızlıkla beklediklerini bizlere ifade ettiler.

Özellikle ezilen emeklimiz, çiftimiz, çünkü Çorum bir tarım kenti, birtakım sorunları fazlasıyla yaşayan bir kent. Çiftçimiz o haklı isyanını Genel Başkanımıza duyurmak için bu alanda olacağını bize keyifle anlatıyor. İnanın şöyle görelim sahayı, sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü hiç fark etmiyor, insanlarımız bunaldı. Her kesimden kendini yalnız hisseden, bu iktidar tarafından dışlanmış hisseden herkes, bu çağrıya biz daha sormadan onlar bize mitingin ne zaman yapılacağını, gününü ve saatini soruyorlardı. Bu da demek oluyor ki, bütün kesimleri kucaklayan 86'ncısını yarın meydanda yapacağımız bu buluşmayı halkın ne kadar özümsediğini, ne kadar ihtiyacı olduğunu ve o seslerinin sahibi gerçekten de bu çalışmayı özveri ile yürüten Genel Başkanımızı özlemle beklediklerini bize gösteriyor."