CHP'de Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Tutuklamalara Tepki

23.05.2026 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Çelik, kurultay soruşturmasında tutuklamaları hukuksuz olarak değerlendirdi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Kurultay soruşturması" kapsamında 9 kişinin tutuklanmasına tepki göstererek, "Hukuku hiçe sayanlar, parti üyelerimizin ve delegelerinin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesini etkilemeye yönelik müdahale edildiğine ilişkin iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da gözaltına alınan 13 kişiden 9'u tutuklandı.

Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Türkiye tarihinde ilk defa Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yol arkadaşlarımız tutuklandı. Ortada bir suç yok. Kaldı ki türlü iftiralarla yapılan suçlamaların yatarı bile yok. Üstelik bu konuda Ankara'da açılan ve sürmekte olan bir dava süreci zaten var. Siyasi Parti davalarında İstanbul savcılıkları yetkili değiller. Hukuku hiçe sayanlar, parti üyelerimizin ve delegelerinin kendi genel başkanını seçmesini adeta suç sayıyorlar. Ama kimse unutmasın. Biz, savaş koşullarında bile Erzurum'da, Sivas'ta kongreler toplayıp karar almış bir siyasi hareketiz. Bundan sonra da tüm kararlarımızı üyelerimizin iradesiyle alacağız. Bir kez daha söylüyoruz: Mesele CHP değildir, mesele memlekettir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Tutuklamalara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Beşiktaş’tan Jorge Jesus bombası
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 23:05:36. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'de Tutuklamalara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.