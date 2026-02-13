CHP'den Adalet Bakanı'na Sert Eleştiri - Son Dakika
CHP'den Adalet Bakanı'na Sert Eleştiri

13.02.2026 11:24
Tezcan, devir teslim törenindeki hakimin varlığını eleştirerek, yeni dönemin tehlikelerine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, "Akın Gürlek'in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir sulh ceza hakimi duruyor. Adı Berna Tutka. Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var. Orada kürsü hakiminin ne işi var? Tutuklamaların hakim kararıyla değil, savcı emriyle yapıldığının fotoğrafını vererek 'Yeni dönemin başlangıcı daha pervasız olacak' mesajı mı veriyorsunuz" dedi.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Genel Koordinatörü ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önceki gün gerçekleşen devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tezcan, şunları söyledi:

"Akın Gürlek'in bakanlık devir teslim töreninde arkada bir Sulh Ceza Hakimi duruyor. Adı Berna Tutka. Mehmet Murat Çalık başta olmak üzere neredeyse bütün İBB tutsaklarının tutuklama veya tutukluluğun devamı kararlarında imzası var. Orada kürsü hakiminin ne işi var? Tutuklamaların hakim kararıyla değil, savcı emriyle yapıldığının fotoğrafını vererek 'Yeni dönemin başlangıcı daha pervasız olacak' mesajı mı veriyorsunuz? Daha fazla nasıl pervasız olacaksınız? Adaletin katilinin Adalet Bakanı yapıldığı bu yeni dönemin çirkin fotoğrafına karşı 'Önce adalet, önce hürriyet' mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: ANKA

