CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler ve Medya Bakanı Nathanael Liminski ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezdeki görüşmede Özel'e CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › CHP'den Almanya ile İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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