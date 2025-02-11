CHP'den Bakanlık'a Tepki: 'Sahipsiz Hayvanları Katlettirmeyeceğiz'

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, sahipsiz hayvanların rehabilitasyon süreci tamamlanmış olsa dahi sokaklara geri bırakılmasını yasaklayan ve belediyelere her hayvan için 72 bin TL ceza kesilmesini öngören düzenlemeye tepki gösterdi. Adem, "72 bin değil, 72 milyon ceza kesseniz de sokaktaki canları katlettirmeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yazıda, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söz konusu uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, bu düzenlemenin bir "katliam planı" olduğunu, bakanlığın hayvanları yaşatmak değil, yok etmek için hareket ettiğini kaydetti.

"Ne ödenek verirsiniz, ne yer tahsis edersiniz; şimdi de 'Bana vermezseniz 72 bin TL ceza keserim' diyerek belediyeleri çaresiz bırakıyorsunuz" diyen Adem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeler size teslim ederse hayvanları katledeceğinizi biliyoruz. 72 bin değil, 72 milyon ceza kesseniz de sokakta yaşayan dostlarımızı size katlettirmeyeceğiz. Zaten yetersiz olan barınaklar hayvanları yaşatamazken, şimdi belediyelere baskı kurarak sahipsiz hayvanları toplatıp nereye götüreceğiniz belli olmayan bir sürecin önünü açıyorsunuz. Biz bu filmi daha önce de izledik.

"Sahipsiz hayvanlar için yaşam istiyoruz, ölüm fermanı değil"

Barınaklara alınan hayvanların aç bırakılarak, hastalığa mahkum edilerek veya doğrudan öldürülerek yok edildiğini biliyoruz! Bugüne kadar belediyelerin barınak kurabilmesi için gerekli bütçeyi ayırmadınız, şimdi de belediyeleri imkansız bir ceza yüküyle tehdit ediyorsunuz! 2012'den bu yana 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu'nda gerekli düzenlemeleri yapmayan, belediyelerin kısırlaştırma ve barınak ihtiyacı için tek kuruş ödenek ayırmayan Tarım ve Orman Bakanlığı, şimdi sorumluluğu yerel yönetimlere yükleyerek onları çaresiz bırakıyor. ya milyonlarca liralık cezalar ya da hayvanları ölüme terk etmek. Belediyelerimizin imkanlarını zorlayarak, STK'larla iş birliği yaparak bu katliama engel olmak için mücadele edeceğiz. Sayın Yumaklı, bu genelgeyi geri çekin. Belediyeleri cezayla tehdit etmeyi bırakın, onların barınak yapabilmesi için kaynak sağlayın. Türkiye sokaklarını kanla değil, merhametle yönetmeye çalışın. Sahipsiz hayvanlar için yaşam istiyoruz, ölüm fermanı değil."