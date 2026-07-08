CHP'den BDDK'nın Kredi Kartı Kısıtlamalarına Tepki - Son Dakika
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CHP'den BDDK'nın Kredi Kartı Kısıtlamalarına Tepki

08.07.2026 10:20
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Gamze Akkuş İlgezdi, kredi kartı limitlerindeki kısıtlamalar ve yüksek POS komisyonlarına itiraz etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, BDDK'nın kredi kartı limitlerine yönelik kısıtlama kararına ve POS cihazı komisyonlarına tepki göstererek, "Vatandaş bakkala, pazara bile kredi kartıyla gidiyor. Şimdi bu limitlere dokunmak, dar gelirliyi ve esnafı ekonomik çıkmaza sürüklemektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akkuş İlgezdi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerine getirilen sınırlama ve banka komisyonlarındaki artışı Meclis gündemine taşıdı. Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Akkuş İlgezdi önergesinde, "Temel ihtiyaçlarını dahi kredi kartı limitleri sayesinde karşılayabilen milyonlarca kişi için bu yönde bir kısıtlama kararı ekonomik bir çıkmaz anlamına gelecektir. Vatandaşların enflasyonist ortamda sağlık, eğitim ve beklenmedik giderler gibi acil ihtiyaçları için bir güvence olarak tuttuğu 'kullanılmayan limitlerin' geri çekilmesi, dar ve orta gelirli ailelerin finansal güvenliğini tamamen ortadan kaldıracaktır" ifadelerini kullandı.

ESNAF POS KOMİSYONLARI ALTINDA EZİLİYOR

Kısıtlama kararlarının sadece vatandaşı değil, küçük esnafı da etkilediğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Esnaflarımız, bankaların uyguladığı yüksek POS komisyonları nedeniyle büyük bir maliyet baskısı altındadır. Kredi kartı limitlerinin daraltılması hem esnafın satışlarını düşürecek hem de vatandaşın en temel ihtiyaçlarına erişimini engelleyecektir. Bankaların esnaftan aldığı yüksek komisyon oranlarının düşürülmesine yönelik bir tavan fiyat uygulaması derhal getirilmelidir" dedi.

Kısıtlamalar yerine borç yükünü hafifletecek somut adımlar atılması gerektiğini belirten Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Vatandaş bakkala, pazara bile kredi kartıyla gidiyor. Şimdi bu limitlere dokunmak, dar gelirliyi ve esnafı ekonomik bir çıkmaza sürüklemektir. Vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç maddelerine erişimini zorlaştıracak limit kısıtlamaları yerine, borç yükünü hafifletecek faiz indirimi veya yapılandırma gibi alternatif bir destek paketi açıklanmalıdır. Sadece borç ötelemeye dayalı modeller yerine, yüksek enflasyon mağduru yurttaşlar için 'faiz silinmesi' veya kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kapatma kredisi gibi gerçek bir rahatlama paketi hayata geçirilmelidir."

Akkuş İlgezdi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

Vatandaşların enflasyonist ortamda sağlık, eğitim, beklenmedik giderler için bir güvence olarak tuttuğu 'kullanılmayan limitlerin' geri çekilmesinin, dar ve orta gelirli ailelerin finansal güvenliği üzerindeki etkileri analiz edilmiş midir?

Bankaların esnaftan aldığı yüksek POS komisyon oranlarının düşürülmesine ve bu yolla hem esnafın hem de tüketicinin üzerindeki maliyet yükünün azaltılmasına yönelik bir tavan fiyat uygulaması getirilmesi planlanmakta mıdır?

Kredi kartı faiz oranlarının yüksekliği ve limit kısıtlamaları nedeniyle yasal takibe düşecek vatandaş sayısındaki artış öngörülmekte midir? Buna karşı alınan bir önlem var mıdır?

Vatandaşların temel gıda ve ihtiyaç maddelerine erişimini zorlaştıracak limit kısıtlamaları yerine, borç yükünü hafifletecek faiz indirimi veya yapılandırma gibi alternatif bir destek paketi gündeminizde midir?

Sadece borç ötelemeye dayalı yapılandırma modelleri yerine, yüksek enflasyon mağduru dar gelirli yurttaşlar için 'faiz silinmesi' veya 'kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kapatma kredisi' gibi gerçek bir rahatlama paketi gündeminizde midir?"

Kaynak: ANKA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den BDDK'nın Kredi Kartı Kısıtlamalarına Tepki - Son Dakika

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