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CHP'den Cezaevleri İçin Uyarı

CHP\'den Cezaevleri İçin Uyarı
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Gürsel Tekin, cezaevlerinde bulunan aşırı yoğunluğa dikkat çekerek çözüm çağrısında bulundu.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Adil Yaşam Derneği yöneticileri ve mahkum yakınları ile bir araya geldi. Tekin, "Takdir edersiniz ki cezaevlerimiz dolu dizgin, kapasitesinin çok üstünde. Benim bildiğim kadarıyla üç yüz bin kapasiteli cezaevlerimiz var ama dört yüz bine yakın kişi kalıyor ve cezaevleri dolmuştur taşmıştır. Bu kabul edilecek bir tutum değildir, durum da değildir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'nda Adil Yaşam Derneği yöneticileri ve mahkum yakınları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Tekin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin biliyorsunuz maalesef çokça meseleleri var. Bunlar her ne kadar basınımızda medyamızda toplumsal duyarlılık yaratmamış olsa da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bundan sonraki süreçte bu meselelerin öncüsü olacağız. Ben İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıyım ama aynı zamanda da çeşitli kurumların, derneklerin, mağduriyetlerin ya gönüllü üyesiyim ya direkt üyesiyim ya da destekçisiyim. Örneğin kayıp çocuklar en acı olaydır. Maalesef Türkiye'nin gündeminde olmayabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündeminde olacak. Neredeyse bir ülkenin ordusunun sayısı kadar çocuklarımız kayıp. O çocuklar birilerinin yüksek düzeyde insanların çocukları olmayınca o çocuklar bizim çocuklarımız sayılmıyormuş gibi görülüyor. Türkiye'nin ikinci meselesi bağımlılık meselesi bana göre bir beka meselesidir. Bu derneğimizin gönüllü üyesiyim.

"KENTSEL MAĞDURİYET VE TERSİNE DÖNÜŞ"

Türkiye'nin üçüncü sorunu kentsel mağduriyet. Televizyonlarda, ekranlarda sürekli kentsel dönüşüm hikayeleri duyuyorsunuz ama yüz binlerce insanımızın mağduriyeti ne yazık ki halen gündeme gelebilmiş değil. Sadece İstanbul özelinde yüz bin konut dolandırıcılığı var. Yani yüz bin konut demek ne demektir? Orta ölçekli Anadolu'daki illerimizin nüfusu kadar vatandaşımız dolandırılmış. Tersine dönüş. Tersine dönüş deyince tabi bir kısım medya mensuplarımız da bunun çok farkında değil. Yoksulluğun, sefaletin, derin yoksulluktan inim inim inleyen, kirasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın çaresiz kalıp köyüne, kasabasına dönmek için kurulan bir dernektir ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bundan sonra da olacağız.

Takdir edersiniz ki cezaevlerimiz dolu dizgin, kapasitesinin çok üstünde. Benim bildiğim kadarıyla üç yüz bin kapasiteli cezaevlerimiz var ama benim dört yüz bine yakın cezaevleri dolmuştur taşmıştır. Dört yüz elli bin. Bu kabul edilecek bir tutum değildir, durum da değildir. Yani bu şu demektir ki ve ne yazık ki altı ay önce, sekiz ay önceki verilere baktığımızda sürekli bir artışla karşı karşıyayız. Doğal olarak da bu süreçte mahkemelerimizde çeşitli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kararlar geçti. Daha önceki birkaç pakette de biz düşüncelerimizi ifade ettik. Haluk kardeşimizle ve yönetimindeki arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'yla maalesef bir görüşme sağlayamadık bildiğim kadarıyla. Hani hocanın bir deyimi var ya, damdan düşeni bana getirin diye. ve buradaki insanlarımızın çoğu ciddi sorunlarla karşı karşıya olan ailelerimizdir. ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz onlara ev sahipliği yaptık. Dertlerini, kederlerini, sıkıntılarını anlatsın. Basın yoluyla Türkiye kamuoyuna bu sorunu anlatmak istiyoruz.

"EŞİTSİZLİKLERE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Adil Yaşam Derneği'nin açıklamasını Aylin Balcı okudu. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, kader mahkumları ve aileleri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak bilinen düzenlemeler kapsamında ortaya çıkan eşitsizliklere dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizde toplumsal barışın güçlenmesini, huzurun ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz. Kalıcı barışın sağlanmasına yönelik atılacak her demokratik adımı değerli buluyoruz. Ancak barışın ve adaletin gerçek anlamda sağlanabilmesi için yapılacak düzenlemelerin toplumun tüm kesimlerini kapsaması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, hazırlanacak yasal düzenlemelerden yalnızca belirli bir kesimin değil, uzun yıllardır ceza infaz kurumlarında bulunan kader mahkumlarının da eşit şekilde yararlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Anayasamızın temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesi, benzer durumdaki kişilere benzer hukuki imkanların tanınmasını gerektirmektedir. Hukukun üstünlüğü ve adalet duygusu da ancak bu anlayışla güçlenebilir.

"CEZA İNFAZ KURUMLARINDA YAŞANAN YOĞUNLUK HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR"

Bugün ceza infaz kurumlarında yaşanan yoğunluk her geçen gün artmaktadır. İşlenen suçların önemli bir kısmının yalnızca bireysel tercihlerden değil; ekonomik, sosyal ve psikolojik koşullardan da etkilendiği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle cezalandırmanın yanı sıra, bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını esas alan politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Cezaevinden tahliye edilen birçok vatandaş, sabıka kaydı nedeniyle istihdama erişimde ciddi zorluklar yaşamakta, sosyal hayattan dışlanmakta ve yeniden suça sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Oysa sosyal devlet anlayışının temel amaçlarından biri, bireylerin topluma yeniden sağlıklı ve üretken bireyler olarak kazandırılmasını sağlamaktır.

"KADER MAHKUMLARININ DA YARARLANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Bizler yalnızca bir af talebini değil; insanların yeniden topluma kazandırılmasını, çalışma hayatına katılımını ve sosyal hayatta eşit fırsatlara erişimini sağlayacak kapsamlı düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çağrımız nettir: Çerçeve Yasa kapsamında sağlanan hak ve imkanlardan, Anayasa'nın eşitlik ilkesi doğrultusunda kader mahkumlarının da yararlandırılmasını talep ediyoruz. İnanıyoruz ki toplumsal barış, adalet ve eşitlik; hiçbir kesimin dışlanmadığı, kapsayıcı ve hakkaniyetli düzenlemelerle mümkün olacaktır."

Adil Yaşam Derneği Başkanı Haluk Çavuşoğlu da şunları söyledi:

"ADALET BAKANIMIZ AKIN GÜRLEK'TEN RANDEVU ALAMIYORUZ"

"Bugün cezaevi nüfusunun kapasitesi neredeyse Türkiye'de 82'inci ili haline gelmiş durumda. Bu çerçeve yasanın da imkan sağladığı konularda kader mahkumlarının da bundan faydalanması, hem anayasanın eşlik ikisi gereği, hem de toplumun vicdanı karşılığında yer bulacağına inanıyoruz. Bugün bizi televizyonları başlarında Türkiye'nin 81. ilinde mahkumlar ve yakınları izliyor. Gerçekten onlar da bu son çıkan yasadan çok umutlanmışlardı. Ama kapsam dışı kalmaları hem fiziksel açıdan hem psikolojik açıdan, onları da çok yaraladı. O yüzden devletin şefkatli ellerinin kader mahkumları üzerinde de olmasını talep ediyorum ve biz uzun süredir Adalet Bakanımız Akın Gürlek'ten randevu alamıyoruz. Burada sizlerin huzurunda Sayın Akın Gürlek'e sesleniyorum. Milyonlarca aile adına sizden randevu talep ediyoruz. Elimizde hazırlamış olduğumuz raporlar var. Basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi sadece af istemiyoruz. Aynı zamanda onların topluma yeniden kazandırılmasıyla alakalı ciddi bir raporumuz var. Bunu Sayın Adalet Bakanımıza sunmak istiyorum. Allah ıslah olmuş bütün kader mahkumlarına hayırlı bir kapı açsın inşallah."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Cezaevleri İçin Uyarı - Son Dakika

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