CHP'den Çiğ Süt Fiyatlarına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiğ süt fiyatının üreticinin maliyetini karşılamadığını ve revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Adem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğ süt fiyatı 19,60 TL mi? Bu üreticiye 'bırak, bat' demektir! Ulusal Süt Konseyi yine sanayicinin tarafında. Üretim maliyeti 22 TL'ye dayanmışken 19,60 TL'lik fiyat dayatması, köylünün emeğine ihanettir. CHP olarak uyarıyoruz: Bu fiyat üreticiyi bitirir, tüketiciyi zamla baş başa bırakır. Derhal revize edilmeli!" ifadesini kullandı.