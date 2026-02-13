CHP'den Çöpler Faciası Üzerine Açıklama - Son Dakika
CHP'den Çöpler Faciası Üzerine Açıklama

13.02.2026 10:17
Rızvanoğlu, İliç'teki facianın yıldönümünde denetimsizliğe ve rant hırsına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, 13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen facianın ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rızvanoğlu, "Bu ülkenin hiçbir emekçisi, hiçbir doğal yaşam alanı, denetimsizliğin ve rant hırsının kurbanı olamaz" dedi.

Rızvanoğlu, 13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen facianın ikinci yılında, hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla andıklarını, ailelerinin acısını bugün de yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

İliç'te yaşananların öngörülemez bir kaza değil; bilimin ve hukukun arkasından dolanılan bir sürecin sonucu olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, madenin sadece doğayı değil, insan hayatını da hiçe sayan bir hırsla, üretim baskısıyla işletildiğini kaydetti. Rızvanoğlu, "Bu ülkenin hiçbir emekçisi, hiçbir doğal yaşam alanı, denetimsizliğin ve rant hırsının kurbanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Davanın seyrine ve bilirkişi raporlarına bakıldığında madenin tasarımında, aşırı yağış, yoğun sulama veya yığın kayması gibi en temel güvenlik senaryolarının dahi hesaba katılmadığının, risklerin test edilmediğinin ortaya çıktığını aktaran Rızvanoğlu, şirket yöneticilerinin "ağır derecede özene aykırı davrandığı"nın raporlarla sabit olduğunu kaydetti. Rızvanoğlu, "Bu maden kim tarafından, nasıl denetlenmiştir? Bu ihmaller zincirine kim, neden göz yummuştur?" sorularını yöneltti.

Yıllardır uygulanan yanlış tarım ve ekonomi politikalarıyla insanı topraksız ve işsiz bırakan, onları güvencesiz maden ocaklarına mecbur eden anlayışın somut sonucunun İliç'teki felaket, denetimsizlik ve kamu yararı yerine şirket karını önceleyen politikalar olduğunu ifade eden Rızvanoğlu, İliç'ten ders alınmadığı için benzer risklerin ülkenin farklı bölgelerinde devam ettiğini söyledi.

Rızvanoğlu, Bursa Yenişehir Kirazlı Yayla'da ve başka birçok bölgede, bilimsel uyarılara rağmen sürdürülen madencilik projesinin, gerekli önlemler alınmadığı takdirde yeni felaketlerin yaşanabileceğini gösterdiğini kaydetti.

"9 işçimizin hesabı hukuk önünde eksiksiz sorulmazsa, sorumlular hak ettikleri cezayı almazsa, yeni İliç'lerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır" diyen Rızvanoğlu, "Bu ülkenin hiçbir emekçisi, hiçbir doğal yaşam alanı, denetimsizliğin ve rant hırsının kurbanı olmamalıdır" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

