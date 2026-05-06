CHP'den Emekli Memur Zamı Açıklaması

06.05.2026 03:10
CHP'li Günaydın, emekli memurların seyyanen zam talebinin reddini eleştirdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, istinafın emekli memurun seyyanen zam talebine ilişkin davayı reddetmesi, Daire Başkanı'nın "AYM'ye başvurulmalı" şerhi koymasına ilişkin, "Milyonlarca memur emeklisi, memura verilmiş hakkın kendisine verilmemesinden dolayı şikayetçi ve gerçekten enflasyon ile zamlar karşısında eziliyor. Bu hukuki süreçleri çok yakından takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi'nin memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması talepli davayı reddetmesine; Daire Başkanı'nın ise düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki ayrımcılık yasağına aykırı olduğu görüşüyle dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini vurgulayan şerhine ilişkin haberinin ardından CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın değerlendirmelerde bulundu.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Bugün memur emeklilerini ilgilendiren çok önemli bir istinaf kararını yorumlamak için karşınızdayım. Nedir konu? Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de bir karar yayımlandı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ek 40. madde eklendi. Memurlara böylece 8 bin 77 lira seyyanen zam verildi, ama bu zam memur emeklilerinden esirgendi."

Konu iptal davası üzerinden idare mahkemesine taşındı. Davaya bakan Ankara 9. İdare Mahkemesi, 'Bu memurlara verilmiş bir haktır, memur emeklilerine verilmemiştir' diyerek önce davayı reddetti ve arkasından da Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasına cevaz vermedi. Bunu da iki açıdan gerekçelendirdi. Birincisi, 'Eğer Anayasa Mahkemesi bir iptal kararı verirse bu seyyanen zam alan memurları da etkileyecek' dedi. İkincisi, 'Anayasa Mahkemesi'nin önüne, anayasaya aykırılık iddiasıyla kanun koyucunun düzenlemediği ya da eksik bıraktığı bir husus götürülemez' dedi. 9. İdare Mahkemesi'nin verdiği bu karar, istinaf yoluyla Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı.

"Milyonlarca memur emeklisi, memura verilmiş hakkın kendisine verilmemesinden dolayı şikayetçi"

İşte Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi bir karar verdi. Ne karar verdi? Dedi ki: 'Temel olarak 9. İdare Mahkemesi'nin kararı doğrudur' yani, 'Ben de bunu reddediyorum' dedi. Ancak, 'Anayasa Mahkemesi'ne taşınamaz' kısmıyla ilgili gerekçeli kararını metinden çıkardığını belirtti. Bununla da kalınmadı. Karar, 3 kişilik bir heyet tarafından verildi. Bu heyetin iki üyesi genç üyelerdi; diğeri ise aynı zamanda mahkemenin başkanı olan tecrübeli bir kadın hakimdi.

Bu hakim karşı oy yazdı. Diğer iki genç üyenin kararına uymadı ve bir karşı oy gerekçesi yazma ihtiyacı hissetti. Burada dedi ki: 'Memurlara verdiğiniz seyyanen zammın gerekçesi, enflasyona karşı reel ücretlerin gerilemesidir. Eğer memurun maaşı geriliyorsa, emeklinin maaşı da gerilemektedir. Bu durum hem kanun hükmündeki kararnamenin gerekçesinde hem de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmalarda açıkça ifade edilmiştir. Eğer memura kök maaşı üzerinden zam yaparsanız, bu emekliye de doğal olarak yansır. Ancak kök maaşa zam yapmayıp seyyanen zam verirseniz ve bunu emekliye vermezseniz, bu Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırıdır. Bununla da kalmaz, aynı zamanda ayrımcılığın önlenmesine dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesine de aykırılık teşkil eder. Bu nedenle karşı oy yazıyorum.'

Evet, tablo bundan ibaret. Milyonlarca memur emeklisi, memura verilmiş hakkın kendisine verilmemesinden dolayı şikayetçi ve gerçekten enflasyon ile zamlar karşısında eziliyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi, memurlara verilen zammın memur emeklilerine de verilmesi için bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştu. Dolayısıyla hem çalışanın hem emeklinin yanında olmaya devam edeceğiz ve tüm bu hukuki süreçleri de çok yakından takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA

