CHP'den Faiz Ödemeleri Uyarısı
CHP'den Faiz Ödemeleri Uyarısı

08.04.2026 15:54
Cevdet Akay, Hazine'nin faiz ödemelerinin ağır sonuçlarını vurguladı ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Hazine'nin sadece üç ayda ödediği faiz tutarı 867,6 milyar TL'dir. Bu rakam sıradan bir bütçe kalemi değil, yanlış ekonomi politikalarının milletimize kestiği ağır faturanın açık göstergesidir. Bugün her hafta yaklaşık 67,5 milyar TL, her gün 9,6 milyar TL, her saat 401 milyon TL, her dakika 6,7 milyon TL faiz ödemesine gitmektedir. Bu tablo; çiftçinin destek bulamaması, esnafın ayakta kalamaması, emeklinin insanca yaşayacak gelire ulaşamaması, gençlerimizin işsizlikle karşı karşıya bırakılması demektir" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay şunları kaydetti:

"Hazine'nin sadece üç ayda ödediği faiz tutarı 867,6 milyar TL'dir. Bu rakam sıradan bir bütçe kalemi değil, yanlış ekonomi politikalarının milletimize kestiği ağır faturanın açık göstergesidir. Bugün her hafta yaklaşık 67,5 milyar TL, her gün 9,6 milyar TL, her saat 401 milyon TL, her dakika 6,7 milyon TL faiz ödemesine gitmektedir. Bu tablo; çiftçinin destek bulamaması, esnafın ayakta kalamaması, emeklinin insanca yaşayacak gelire ulaşamaması, gençlerimizin işsizlikle karşı karşıya bırakılması demektir."

"Bu ülkenin bütçesi de, geleceği de milletindir"

Millet geçim derdiyle mücadele ederken, bütçe üretime değil faize çalıştırılmaktadır. Alın teriyle oluşturulan kamu kaynakları; yatırım, üretim ve istihdam yerine borcun faizine aktarılmaktadır. Ortada güçlü bir ekonomi yoktur. Ortada üretimle büyüyen bir Türkiye yoktur. Ortada borçla dönen, faize bağımlı hale getirilmiş kırılgan bir ekonomik yapı vardır. Yıllardır 'faizle mücadele ediyoruz' diyenler, bugün Türkiye'yi tarihin en ağır faiz yüklerinden biriyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum açık bir yönetim başarısızlığıdır. Üstelik bu yük yalnızca bugünün değil, geleceğin de ipotek altına alınmasıdır. Çünkü ödenen her faiz, eğitimden, sağlıktan, sosyal desteklerden kesilen bir paydır. Türkiye'nin kaynakları vardır. Bu ülkenin emeği, üretim gücü ve potansiyeli vardır. Ancak bu kaynaklar doğru kullanılmadığı için millet yoksullaşmakta, ekonomi borç ve faiz sarmalına sürüklenmektedir. Bütçe faize değil millete çalışmalıdır. Kaynaklar belli kesimlere değil, 85 milyonun refahına hizmet etmelidir. Üretimi, istihdamı ve adil paylaşımı esas alan bir ekonomi mümkündür. Bu düzen değişmelidir. Milletin alın teri faize değil, yine millete dönmelidir. Çünkü bu ülkenin bütçesi de, geleceği de milletindir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'den Faiz Ödemeleri Uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den Faiz Ödemeleri Uyarısı - Son Dakika
