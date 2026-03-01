CHP'den Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bölgede her kriz anında İncirlik'in haber kanallarının doğal yayın merkezi olduğunu belirten Emir, yakın tarihte bunun bir gazetecilik pratiği olduğunu kanıtlayan görüntüler olduğunu vurgulayarak, "Uygulanan bu ağır tedbirin hukuki değil, tamamen gözdağı ve siyasi amaçlı olduğu ortada" ifadelerini kullandı.

Emir, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV ekibine yönelik 'İncirlik yayını' gerekçesiyle uygulanan gözaltı kararları, haberciliği cezalandırma ve sansürleme çabasından başka bir şey değildir. İfade vermeye kendi ayaklarıyla gitmiş bir gazeteci varken uygulanan bu ağır tedbirin hukuki değil, tamamen gözdağı ve siyasi amaçlı olduğu ortada."

Ayrıca sizin derdiniz İncirlik'ten yayın yapılması falan değil! Bu da gazetecilere uygulanan sorgudan ortaya çıkıyor. Kendimizi bildik bileli, bölgedeki her kriz anında İncirlik haber kanallarının doğal yayın merkezi olmuştur. Sadece yakın tarihte bile bunun ne kadar sıradan bir gazetecilik pratiği olduğunu kanıtlayan 3 ayrı yayın görüntüsünü aşağıya bırakıyorum. Gazeteciliği suç gibi göstererek halkın haber alma hakkını gasp edemezsiniz."